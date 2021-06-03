Korkunç kaza Kırıkhan ilçesine bağlı Kırıkhan-Reyhanlı yolunda meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybolan askeri araç yoldan çıkarak Çırçır fabrikasının duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle askeri araç bir anda alev aldı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Söndürülen araçtan 2 kişinin cesedi çıkarıldı
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri anında yanan askeri araca müdahalede bulundu. Söndürülen araç içerisinde bulunan 2 kişi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, araçtan çıkarılan 2 kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırması devam ediyor.
Askeri araçların 46 tonluk kurtarıcısı M4K zorlu testleri başarıyla geçti TSK envanterindeki kazaya uğrayan veya arızalanan araçların güvenli şekilde kurtarılması amacıyla Konya'da üretilen Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı M4K'nin zorlu test aşamaları başarıyla tamamlandı.
Hatay'da rekor: 1 tondan fazla uyuşturucu hap yakalandı Güvenlik güçleri, zehir tacirlerine bir darbe daha vurdu. Hatay'da rekor miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Birleşmiş Arap Emirlikleri'ne (BAE) gideceği öğrenilen 1 tondan fazla uyuşturucu hapların piyasa değerinin 313 milyon TL olduğu belirlendi.
Askeri araç fabrika duvarına çarptı, 2 kişi öldü
Hatay'da meydana gelen feci kazada bir askeri araç fabrika duvarına çarptı. Çarpmanın ardından araç alev aldı, içinde bulunan 2 kişi ise feci şekilde can verdi.
Korkunç kaza Kırıkhan ilçesine bağlı Kırıkhan-Reyhanlı yolunda meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybolan askeri araç yoldan çıkarak Çırçır fabrikasının duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle askeri araç bir anda alev aldı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
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