Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre ünlü takım elbise markası Ramsey'in Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyündeki fabrikasında çalışan 30 işçi rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikâyetleri olan işçiler, kendi imkânlarıyla hastaneye başvurdu. Tedavileri tamamlanan işçiler, fabrikada yedikleri öğle yemeğinden zehirlendiklerini ileri sürdü. Bu şüphe üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile Gıda Tarım Müdürlüğü görevlileri, fabrikaya giderek yemek ve kullanılan sebillerden su numuneleri aldı. İncelemeler sürüyor.

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