Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay, Uşak-Ankara karayolu Hamamboğazı mevkiinde gerçekleşti. Alparslan A. yönetimindeki mısır yüklü tır, Ankara istikametine doğru seyir halindeyken kontrolünden çıkarak yan devrildi. Küçük çocuğu ölüm, babasının yanında buldu.

BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralanan sürücü ile devrilen aracın altında kalarak ağır yaralanan oğlu Emircan'ı (10) Uşak Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki Emircan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babasının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çiftçinin feci sonu tarla yolunda geldi Traktörüyle tarlaya giden çiftçi, yoldan geçen diğer çiftçilerin dikkatinden sonra traktörünün yanından ölü olarak bulundu.

Husumetliler birbirine girdi: 5 kişi hastanelik, 10 kişi karakolluk oldu Aralarında husumet olan iki grubun adliyede karşı karşıya gelmesinin ardından, bir kişinin tutuklanması üzerine dava çıkışı kavga çıktı. İki grubun birbirlerine girmesi üzerine 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, 10 kişi de gözaltına alındı.