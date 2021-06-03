Hamacılar İzmir'de toplanarak peştamal ve sabunla eylem yaptı. Vatandaşlar ise bu ilginç anları meraklı gözlerle seyretti. Eylemin amacı Covid-19 tedbirleri sebebiyle kapalı bulunan işletmelerinin açılmasıydı.
Hamamcılar Konak Meydanı'nda buluştu
Türkiye’nin değişik illerinden İzmir’e gelen hamam ve SPA işletmecileri Konak Meydanı'nda bir araya geldi. Koronavirüs tedbirleri sebebiyle kapalı bulunan işletmelerinin açılması için eylem yapan hamamcılar, bellerine peştamal bağlayıp ellerine sabun alarak bir hayli ilginç görüntüler oluşturdu.
'Suyun, sabunun olduğu yerde virüs yok'
Türkiye Hamamlar ve SPA'lar Birliği Basın Sözcüsü Kemal Özcan, “Bizim işletmelerimizde müşterilerimiz her an, her saniye suya ve sabuna erişiyor. Suyun, sabunun içinde hizmet verilen hamamda virüs barınamaz” diyerek işletmelerinin de hizmet vermeye başlamasını istediklerini söyledi.
Türkiye Hamamcılar Birliği’nden salgın açıklaması Türkiye Hamamcılar Birliği tarafından Kuşadası’nda toplantı yapıldı. Kuşadası’nda gerçekleştirilen toplantıya İzmir ve Kuşadası’ndan çok sayıda hamamcı katıldı. Toplantıda konuşan Türkiye Hamamcılar Birliği sözcüsü Kemal Özcan, hamamların aynı zamanda bir sağlık merkezi gibi olduğunu ve açılması gerektiğini söyledi.
Renkli görüntülerin ortaya çıktığı eylemde, bellerine peştamal bağlayan hamamcılar, “Su, sabun, temizlik başka nerede var” şeklinde slogan atarak işletmelerinin açılması gerektiğini savundu.
İşe başlayacağı hamamda kalmaya başlayan şahıs ölü bulundu Afyonkarahisar’da yabancı uyruklu şahıs çalışmak için gittiği ve işe başlayacağı güne kadar kalmaya başladığı hamamda ölü bulundu. Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.
Hamamcılardan peştamalli eylem
Hamam ve SPA işletmecileri, sokak ortasında bellerine peştamal bağlayıp işletmelerinin açılması için eylem yaptı.
Hamacılar İzmir'de toplanarak peştamal ve sabunla eylem yaptı. Vatandaşlar ise bu ilginç anları meraklı gözlerle seyretti. Eylemin amacı Covid-19 tedbirleri sebebiyle kapalı bulunan işletmelerinin açılmasıydı.
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