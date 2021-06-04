Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay İzmir'in Buca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde Şehmuz Devrin (30), trafikte seyir halindeki diğer araç içerisindeki şoförle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi ile birlikte, diğer araçtaki şoför Şehmuz Devrin yönetimindeki aracı takibe alarak ateş açtı.

KURŞUN YAĞMRUNA TUTTU

Mustafa Kemal Mahallesi 686/2 Sokak’ta aracın yanına yaklaşan şüpheliler bir anda silah ile ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu otomobil içerisinde bulunan Şehmus Devrin vücuduna isabet eden mermiler ile yaralanırken, araç içerisinde bulunan bir kişi de belirlenemeyen sebepten yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince araçta bulunan kimliği belirsiz kişi ayakta tedavi edilirken, ağır yaralı durumdaki Şehmus Devrin ambulansa alınarak Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Devrin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Öte yandan, olayı duyarak hastaneye gelen Devrin’in yakınları acı haberi duyunca sinir krizleri geçirirken, olay yerinden kaçan şüphelilerin aracı 686/48 Sokak ile 686/27 Sokak kesişiminde bulundu. Olay Yeri İnceleme ekipleri her iki araçta da incelemelerde bulunurken, polis ekiplerinin saldırganların kimliklerini belirleme ve yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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