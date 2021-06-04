Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki araç uçuruma yuvarlandı. 1'i servis minibüsü olan araçlar, iki mahalle arası seyir halindeyken uçurumu farketmedi. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Meydana gelen kaza sonrası vatandaşların ihbarı üerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Kazanın gerçekleştiği bölgede ekiplerin çalışmaları yaklaşık 1 saattir devam ediyor. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk ediliyor.

SAVCI İNCELEME YAPIYOR

Olay yerinde inceleme çalışmaları başlatılırken, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi sonrası yaralanan ve hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri belirlenecek.

Acı kaza: 10 yaşındaki çocuk tırın altında kalarak öldü Uşak'ta, seyir halindeki tırın kontrolden çıkarak devrilmesi üzerine sürücünün yan koltuğunda oturan 10 yaşındaki oğlu feci şekilde hayatını kaybetti.