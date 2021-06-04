Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, bu sabah saatlerinde özellikle Bartın ve çevresinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor. Kocaeli, Sakarya, Kars, Antalya ve Erzurum'da sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, yurdun diğer kesimlerinde havanın açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞINDA DEĞİŞİM BEKLENMİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege’nin güneyinde kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BARTIN'A SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bartın için kuvvetli sağanak yağış ve sarı kod uyarısında bulundu. Yağışların, özellikle sabah saatlerinde Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 19

İstanbul: Parçalı bulutlu 21

İzmir: Az bulutlu 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 29

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32