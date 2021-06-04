Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, bu sabah saatlerinde özellikle Bartın ve çevresinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor. Kocaeli, Sakarya, Kars, Antalya ve Erzurum'da sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, yurdun diğer kesimlerinde havanın açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞINDA DEĞİŞİM BEKLENMİYOR
Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege’nin güneyinde kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BARTIN'A SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bartın için kuvvetli sağanak yağış ve sarı kod uyarısında bulundu. Yağışların, özellikle sabah saatlerinde Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 19
İstanbul: Parçalı bulutlu 21
İzmir: Az bulutlu 27
Adana: Parçalı ve az bulutlu 29
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32