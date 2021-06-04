Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Binanın havalandırma sisteminde yapılan tadilat sırasında kullanılan kaynak makinasından çıkan kıvılcımlar sonrası çatı katında yangın çıktı.

Vatandaş hemen acil servise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen iki kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Bina sakinleri dışarı çıkarıldı

Yangın nedeniyle bina sakinleri tedbir amaçlı dışarı çıkarılırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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