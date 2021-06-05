Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale Ayvacık açıklarında, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına ittiği 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının yaptığı açıklamaya göre, Ayvacık Bademli sahili açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi alan ekipler bölgeye sevk edildi. Yunanların Türk kara sularına ittikleri 17 kişi kıyıya çıkarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.

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