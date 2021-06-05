Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye geçtiğimiz hafta kabine toplantısında alınan kararlar ile beraber 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine kısıtlamaları azaltarak geçti.

Normalleşmenin ikinci etabında sokağa çıkma kısıtlamasında saatler esnetildi, hafta sonu kısıtlaması pazar günü ile sınırlandırıldı. Yeme-içme işletmeleri süreli olarak hizmet vermeye başladı, nikah ve düğünlere de izin çıktı.

Peki bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Aşılanma hızı artarken vakalarda da düşüş devam ediyor. Diğer taraftan yaz mevsiminin gelmesi ile beraber hem vatandaşlar hem de işletmeler yasakların sona ermesini bekliyor.

AK Parti Genel Merkezi’nde önceki gün düzenlenen MKYK toplantısında da sürecin nasıl ilerleyeceği değerlendirildi.

21 HAZİRAN'DA RAHATLAYACAĞIZ

AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, aşılanma ile birlikte vakaların daha da düşmesinin beklendiğini ifade etti.

Vaka sayılarındaki azalma ve aşı hızına bağlı olarak, 21 Haziran’ın ardından bazı rahatlamaların olabileceği de değerlendirildi. Temmuz ayında ise tedbirlerle ilgili kararların tekrar gözden geçirileceği konuşuldu.

TEMMUZ AYI DAHA İYİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da toplantıda "Aşılanma hızlanacak, bununla birlikte 21 Haziran sonrası yapacağımız toplantıda Sağlık Bakanımız, Bilim Kurulumuz ve ilgili bakanlıklarımızla tedbirleri tekrar gözden geçireceğiz. Temmuz ayı inşallah daha iyi olacak" dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme takvimini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgına ilişkin yeni kararları açıkladı: Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında masaya servis, 24.00’e kadar da paket hizmeti verecek. Kafeler de 07.00-21.00 arasında açık olacak.

Aşılama sonrası yoğun bakım hastalarının yaş aralığı düştü Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Türkiye genelinde uygulanan aşılamada sağlanan başarıyla Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hastaların yaş aralığının 40 ila 60'a düştüğünü bildirdi.