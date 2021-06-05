Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kağıthane’den akşam üstü korkunç bir haber geldi. Seyrantepe’de bir inşaat sahasındaki gölete giren iki arkadaştan biri hayatını kaybetti. Ekipler kurtarmak için çok çaba sarf etmişti, acılı annesi ise tüm kurtarma çalışmalarını oğlunun kenardaki kıyafetlerine sarılarak izlemişti. Uzun süre çalışmalar sonrası göletten çıkarılan çocuk kaldırıldığı hastanede vefat etti. Olay, saat 20.00 sıralarında yaşandı, 10 yaşındaki Mithat Evlice isimli çocuk bir arkadaşı ile beraber, ailesinden habersiz inşaat alanındaki gölete girdi. Göl kenarında elbiseleri gören çevredeki vatandaşlar, çocuğun gölete girdiğinden şüphelenerek durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri çevrede önlem alarak vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise inşaat sahasındaki suyu boşaltma çalışması başlattı.



Anne, o anları çocuğunun elbiselerine sarılarak izledi

Haberi aldığı gibi olay yerine gelen aile sinir krizi geçirdi. Evladı suyun içindeyken, ekiplerin kurtarma çalışmalarını göz yaşları içinde izleyen anne göletin kenarında oturarak çocuğunun elbiselerine sarıldı.



Çocuğu göletten dalgıçlar çıkardı

İtfaiye ekipleri, suyu boşaltmaya çalışırken, olay yerine dalgıçlar çağırıldı. Suya giren dalgıçlar küçük çocuğu bularak dışarı çıkardı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.











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