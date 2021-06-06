Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, 30 Mayıs Pazar günü İstanbul Havalimanı'nda Addis Ababa-İstanbul seferini yapan uçaktaki Nijeryalı B.E.O. adlı bir yolcudan şüphelendi.

ÇANTASINDAN SUÇ UNSURU ÇIKMADI

Etiyopya’dan Türkiye’ye gelen ve şüphe üzerine durdurulan yolcunun çantasında yapılan aramada ilk etapta herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

MİDESİNDE KAPSÜL UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüpheli tavırları dikkat çeken B.E.O.’nun midesinde uyuşturucu olabileceği ihtimali üzerine hastaneye götürüldü. Götürüldüğü hastanede yapılan incelemede B.E.O.’nun sindirim sisteminde 96 kapsül içinde 1 kilo 844 gram kokain tespit edildi.

TUTUKLANDI

Nijeryalı uyuşturucu kuryesi gözaltına alındı. Yapılan tahkikatın ardından 1 Haziran Pazartesi günü adli makamlara sevk edilen B.E.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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