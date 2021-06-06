Feci Olay Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, baba kız öğrenilemeyen bir sebep yüzünden birbirine girdi. Tartışmanın şiddetlenerek büyümesi üzerine A.A. (52) kızı Kadriye Esenay A.'yı (25) pompalı tüfekle ağır yaraladı.
RASTGELE ATEŞ ETTİ
Yeni Mahallede yaşayan A.A. (52) ile kızı Kadriye Esenay A. (25) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba A.A, evdeki pompalı tüfekle kızına rastgele ateş etti.
Ağır yaralanan genç kız, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan babanın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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