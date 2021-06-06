Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay Kırıkkale Etiler Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Sebebi öğrenilemeyen sebep nedeniyle tartışan çiftin arasındaki sorunun şiddetlenmesi üzerine koca Sezer B., eşi Hacer B.'yı bgazından bıçaklayarak katletti.

EKMEK BIÇAĞIYLA DEFALARCA BIÇAKLADI

Hacer B. (26) ile eşi Sezer B. (29) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sezer B., eşini ekmek bıçağıyla boğazından defalarca bıçaklayarak yaraladı.

Komşuların kavga sesleri üzerine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese giden ekiplere kapıyı açmayan şahıs direndi. Kapıyı açarak içeri giren polis ekipleri, Hacer B.'yı kanlar içerisinde yerde gördü. İlk müdahalesi önce polis ekiplerince ardından da sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 4 yaşında bir oğlu bulunan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANARAK CEZAECİNE GÖNDERİLDİ

Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, Sezer B.'yı gözaltına alırken suç aleti bıçağa da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sezer Başkaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Buzdolabındaki ceset cinayeti çözüldü Bir süredir kendinden haber alınamayan ve evinden kötü kokular gelmeye başlayan şahsın evine ihbar üzerine giden polis, yere yatırılmış buzdolabının içinde battaniyeye sarılı ceset bulmuştu. Korkunç olayın iç yüzü belli oldu.

Dehşet! Eşini 25 bıçak darbesiyle öldürdü Samsun'da meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi eşini 25 bıçak darbesiyle öldürdü. Öldüren şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.