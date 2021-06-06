Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Motor kazası yine canlara mal oldu. Olay Manisa Soma'da meydana geldi. Motor ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin motorda seyahat eden karı koca olduğu öğrenildi.

ÖLÜM BİLE AYIRAMADI

Kaza, Soma-Savaştepe yolu Dualar Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Mehmet K. (69) idaresindeki motosiklet, M.S. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Mehmet K. ve arkasında yolcu olarak bulunan eşi Arife K. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerinde yapılan incelemeler sonrasında hayatını kaybeden karı kocanın cenazesi Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.S. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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