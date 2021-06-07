Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji yurdun kuzey kesimlerinin parçalı çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa, Kütahya, Çorum, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, İzmir ile Tokat'ın kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini açıkladı.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNE YÜKSELECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artarak, ülke genelinde mevsim normalleri civarına yükselecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimler ile öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

Meteorolojiden iki bölgeye sağanak uyarısı Son dakika meteoroloji haberi: 5 Haziran 2021 hava durumu raporu açıklandı. Tahminlere göre Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji'den İstanbul dahil 27 il için sarı kodlu uyarı Son dakika meteoroloji haberi: 1 Haziran 2021 hava durumu raporu açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 27 ili 'sarı kod' ile uyardı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya gibi büyük kentlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, hava sıcaklıklarının da yurdun büyük bir bölümünde 2 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.