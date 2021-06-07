Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçtiğimiz aylarda İstanbul Arnavutköy’de yaşandı.

30 yıldır otomobil alabilmek için para biriktiren Sezgin ve Zemzem Özata çifti, geçtiğimiz aylarda hayallerine kavuştu.

EKSPERTİZ ŞOKU

Beğendikleri otomobili almak için ekspertize giden Özata çifti, aracın kusursuz olduğunu öğrendi ve bütün birikimlerini vererek otomobili satın aldı. Aracı aldıktan birkaç gün sonra kaza yapan aile, gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı.

Tavsiye üzerine başka bir ekspertize giden çift, bütün birikimleriyle aldıkları aracın önünün 2007, arkasının 2009, kaputunun ise 2008 model olduğunu öğrendi.

Şok yaşayan çift, aracı alırken gittikleri ekspertiz firması ve aracı satan kişi hakkında şikayette bulundu.

30 YILLIK EMEK HİÇ OLDU

30 yıldır çalıştığı paradan kenara atan ve otomobil almak için para biriktiren Sezgin Özata, “Ben her ay kenara para atarak araba almak istedim. Yaklaşık 3 ay önce de Esenyurt’ta oturan bir kişinin ilanını görüp aracı almak istedik. İlanda hasar kayıtsız ve değişeni olmadığı yazıyordu." dedi.

Görüşüp arabayı almaya karar verdiklerini söyleyen Sezgin Özata, kaporayı verdikten 1 ay sonra aracı satın aldıklarını belirtti. Arnavutköy’de aracı ekspertize sokup incelemelerini yaptırdıktan sonra, 'Ufak tefek şeyleri var, alabilirsiniz' cevabını alan çift, aracı satın aldı.

"Biz, daha sonra araçla ufak bir kaza yaptık ve tamirciye götürdük." diyen Sezgin Özata, "Götürdüğümüz usta otomobilde bir değişiklik olduğunu ve ekli olduğunu söyledi." dedi.

ÖNÜ 2007, ARKASI 2009, KAPUTU 2008 MODEL...

Emin olmak adına Kocaeli’nde başka bir ekspertiz firmasına giden ve aracı detaylı şekilde incelettiren çift, aracın birçok noktasında kesik ve kaynaklar olduğunun ortaya çıkması üzerine büyük bir şok yaşadı.

"Arabanın arkası ve üstü 2009, önü 2007, kaputu ise 2008 model... İlk öğrendiğimizde hayatımız gerçekten değişti ve bu benim ilk arabamdı." açıklamasını yapan Özata, "Farklı şeyler bekliyorduk, gerçekten huzurumuz kaçtı, ne yapacağımızı şaşırdık." ifadelerini kullandı.

"Gereken bütün adli işlemleri başlattık." diyen Özata çifti, "Gerek ilk götürdüğümüz ekspertiz firmasına, gerek aldığımız şahsa karşı ne yapabilirsek yapacağız artık." açıklamasında bulundu.

“ARACIN 4 KAPISINA 70 BİN TL VERDİK"

Yeni otomobil alma hevesi ile ehliyet alan ve daha sonra araçlardan soğuduğunu belirten Zemzem Özata ise, “Bu bizim ilk aracımız. Canımız çok yandı. Kimsenin canı yansın istemiyorum asla. Bizim 30 yıllık birikimimiz adeta çöp oldu." diyerek durumdan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"Şu anda sadece 4 kapısına 70 bin TL verdik." diyen Zemzem Özata, öğrendiğinde perişan olup gözyaşlarına boğulduğunu söyledi.

Araba sürmek için ehliyet aldığını ancak şu anda arabadan nefret eder hale geldiğini aktaran Özata, "Bunu bize satan adamı Allah’a havale ediyorum. Arabayı satana kadar 'Arabamın arkasındayım' demişti, şimdi 'Ben size nasıl sattıysam sizde başkasına satın' diyor bize.” şeklinde konuştu.

Arabanın üstüne beton mikseri düştü Rize'de yol çöktü, beton mikseri arabanın üstüne düştü. Talihsiz kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.

Elektrikli araçlara yolda şarj desteği Elektrikli araç sürücülerinin korkulu rüyası olan yolda şarj bitmesi durumunda acil çözüm hizmeti sunan Marm Assistance, olası senaryolarda elektrikli aracı çekiciye yüklemeden, yerini değiştirmeden yola devamını sağlayan m-şarj hizmeti Türkiye’de devreye aldı.