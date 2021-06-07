Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kademeli normalleşmede bir adım daha atıldı. Geçen hafta ilkokul öğrencilerinin yüz yüze eğitime geçmesinin ardından bu hafta da ortaokul ve lise öğrencileri sınıflarına döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı karar çerçevesinde; ortaokul ve lise öğrencileri haftada 2 gün yüz yüze eğitim alacak, 3 gün ise eğitim uzaktan devam edecek.

BAKAN SELÇUK DUYURMUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren ortaokul ve lise öğrencileri için haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacağını duyurmuştu. Öğrenciler, bugün sabah saatlerinde sınıflarındaki yerlerini alarak ders başı yaptılar.

OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Bakan Selçuk, okullardaki yüz yüze eğitimlere katılımın isteğe bağlı olduğunu ifade etti.

KARNELER 18 HAZİRAN'DA, OKULLAR 2 TEMMUZ'A KADAR AÇIK

Öğrenciler, ikinci dönem karnelerini 18 Haziran’da alacak. Karne, teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda erişime açılacak, talep edilmesi durumunda ise okul müdürlüklerince karneler basılı olarak verilebilecek.

İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz’a kadar açık olacak.

AŞI RANDEVULARI AÇILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin aşılanacağını duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanı Selçuk dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile öğretmenlere aşı randevularının açıldığını duyurdu. Selçuk, "Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı" ifadesini kullandığı mesajında randevuların e-Nabız'dan alınabileceğini belirtti.

Zil çaldı! Anaokulu ve ilkokullar yüz yüze eğitime başladı Normalleşmenin ikinci aşamasında, tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime bugün itibariyle başladı.

MEB'e 'okulları ağustosta açalım' önerisi Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların uzun süredir kapalı olması ve eğitimin uzaktan devam etmesi hem öğretmenleri hem de öğrencileri yordu. Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Önerimiz, okullarımızın haziran başında tamamen kapanması, ağustos başında ise tamamen açılmasıdır" dedi.