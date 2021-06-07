Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon'da cenaze törenleri koronavirüsü yaydı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, farklı cenaze törenlerine katılan ve daha sonra Covid-19 pozitif olduğu öğrenilen kişiler nedeniyle 46 yeni vaka ve 32 temaslı tespit edildi.

EKLEM AĞRISI NEDENİYLE HASTANEYE BAŞVURDU

Eklem ağrısı şikayetleri nedeniyle hastaneye başvuran kişinin test sonucunun pozitif çıkması ile çalışma başlatıldı. Testi pozitif çıkan kişinin 27 Mayıs'ta kalabalık bir cenaze törenine katıldığı öğrenilirkeni yapılan filyasyon çalışması sonucu 33 yeni vaka tespit edildi.

Açıklamada, il dışından birçok kişinin cenaze törenine geldiği ve geri döndüğü, Ankara ve Samsun'a dönen kişilerden arasında da pozitif vakaların bulunduğu ifade edildi.

SAKARYADAN TRABZON'A GELMİŞLER

Trabzon'da başka bir cenaze töreni vakası daha yaşandı. Yapılan açıklamada, başka bir ilçede aynı soyadı taşıyan 5 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı, ailenin vefat eden yakınları nedeniyle Sakarya'dan Trabzon'a geldikleri belirtildi. Söz konusu kişilerle temasa geçen kişilerden alınan test sonucunda 13 yeni vaka ile 32 temaslı tespit edildi.

Öte yandan, Araklı ilçesinde bazı alanların, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı öğrenildi.

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