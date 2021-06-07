Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İETT otobüsü, cadde üzerinde yokuş aşağı seyir halindeyken bir anda freni boşaldı. Otobüsteki yolcular korku ve panik yaşarken, otobüs şoförü aracı durdurabilmek için önce refüje çıktı daha sonra ise metro inşaatını çevreleyen demir bariyerlere çaptı.

ŞOFÖR YARALANDI

Yolculardan hiçbiri yara almazken otobüs şoförü aracın ön camından saçılan cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

Kaza sonrası ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Kazaya karışan otobüste büyük hasar oluşurken kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan İETT otobüsü emniyet şeridindeki servis minibüsüne çarptı: 1 yaralı Başakşehir, Mahmutbey-İSTOÇ yolunda kontrolü kaybeden seyir halindeki İETT otobüsü, emniyet şeridindeki servis minibüsüne çarptı. Kazada yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü Beşiktaş’ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çift katlı halk otobüsü tünelde içerisinde bariyerlere çarptı. Bariyerler otobüse ok gibi saplanırken, şoför bir süre bu şekilde ilerledikten sonra durdu. Kaza da bir yolcu hayatını kaybederken, bir kişide yaralandı. Kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.