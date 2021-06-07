Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korkunç cinayet, Ortahisar ilçesine bağlı 1 No’lu Erdoğdu Mahallesi'ndeki 24 Şubat Ortaokulu'nun bahçesinde işlendi. Saat 14.30 sıralarında 43 yaşındaki Medine Seyis'in yanına gelen Bülent T, elindeki bıçakla saldırdı. Kadın, can havliyle okulun bahçesine kaçtı. Peşinden gelen şahıs, kadını karnından defalarca bıçakladı, ardından da koşarak uzaklaştı. Kanlar içinde yere yığılan Seyis, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kadın, doktorların bütün çabasına rağmen hayata tutunamadı.

OKULUN YAKINLARINDA OTURUYORMUŞ

Olay sonrası polis ekipleri, zanlının peşine düştü. Şahsın, cinayeti işlediği mahallede oturduğu belirlendi. Ekipler, düzenledikleri operasyon ile Bülent T'yi ikametgâhında gözaltına aldı. Seyis ile sevgili olduğu ileri sürülen şüphelinin Trabzon Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor.

Buzdolabındaki ceset cinayeti çözüldü Bir süredir kendinden haber alınamayan ve evinden kötü kokular gelmeye başlayan şahsın evine ihbar üzerine giden polis, yere yatırılmış buzdolabının içinde battaniyeye sarılı ceset bulmuştu. Korkunç olayın iç yüzü belli oldu.

Leyla Aydemir cinayetinde şoke eden ses kaydı Ağrı'da Ramazan Bayramı için dedesini ziyarete gelen 4 yaşındaki Leyla Aydemir 15 Haziran 2018'de kaybolmuş, günlerce aranmış ve 18 günün ardından cansız bedeni kaybolduğu köye 3 kilometre uzaklıkta bulunmuştu. Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanan cinayet davasında Leyla Aydemir'in anne ve babasının avukatı Erdoğan Tunç eline geçen ses kaydında, arama çalışması yapan AFAD ekiplerinin kilerde Leyla'nın sesini duyduğunu ancak amca Yusuf Aydemir'in AFAD çalışanına ‘ses etme duyulursa beni öldürürler' dediğini söyledi.