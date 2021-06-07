Konya'nın Ilgın ilçesinde gerçekleşen olayda tali yoldan çıkan otomobil tır ile kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada otomobilde bulunan 2 kişi öldü. Alınan bilgiye göre Ilgın-Konya kara yolu Şeker Fabrikası mevkisinde Konya istikametinde giden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 03 KH 161 tır, tali yoldan çıkan Kadir Güney'in kullandığı 07 FLT 35 plakalı otomobile çarptı.
Otomobildeki 2 kişi öldü
Kahreden kazada sürücü Kadir Güney ile otomobilde bulunan Aykut Katar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Konya’da baba ve 2 çocuğunun öldüğü kaza kamerada Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Konya'da 8 aylık hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı Konya’da cezaevinden çıktıktan sonra 8 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldüren ve 2 yaşındaki kızını alarak kaçtıktan sonra yakalanan cinayet zanlısı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.