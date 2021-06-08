Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika raporunu açıkladı, 8 Haziran 2021 hava durumu tahminleri belli oldu. Bugün yurt genelinde nasıl bir hava hakim olacak merak ediliyordu. Yapılan tahminlere göre; Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzurum, Kars ve Ağrı’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK GÖRÜLMEYECEK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İzmir: Parçalı bulutlu 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu 31

Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı bulutlu 22

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

Yurt genelinde sıcaklıklar artacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde sıcaklıkların 3-5 derece artması bekleniyor. Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı bulutlu, diğer kesimlerde ise az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.