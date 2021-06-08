Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika raporunu açıkladı, 8 Haziran 2021 hava durumu tahminleri belli oldu. Bugün yurt genelinde nasıl bir hava hakim olacak merak ediliyordu. Yapılan tahminlere göre; Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzurum, Kars ve Ağrı’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK GÖRÜLMEYECEK
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
İzmir: Parçalı bulutlu 32
Adana: Parçalı ve az bulutlu 31
Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Trabzon: Parçalı bulutlu 22
Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde sıcaklıkların 3-5 derece artması bekleniyor. Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı bulutlu, diğer kesimlerde ise az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.