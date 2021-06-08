Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Silivri’nin Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı hafriyat kamyonu yol kenarında bisiklet kullanan 8 yaşındaki Alpaslan U. isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk ağır yaralandı.

HELİKOPTER TALEP EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık görevlileri çocuğa ilk müdahalede bulundu. Durumu ağır olan çocuk için, 112 Komuta Merkezi'yle iletişime geçen ekipler olay yerine Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter talep etti.

Silivri'de patlama oldu, 1 kişi hayatını kaybetti Silivri'de bir imalathanede patlama oldu. Olayda iş yeri sahibi hayatını kaybetti.

Kısa sürede Kavaklı futbol sahasına inen ambulans helikopter, yaralı çocuğu alarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürdü. Kazayla ilgili olarak sürücü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Doktor kaza yaptı, araçtan inip yaralılara yardım etti TEM Otoyolu üzerinde zincirleme kaza meydana geldi. Üç aracın karıştığı kazaya dahil araçlardan birinde yer alan doktor, olay yerindeki yaralılara müdahale etti.