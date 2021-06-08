Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da 7 Haziran'dan itibaren 12 yaş üstü çocukların da Covid-19 aşısı yaptırabileceği açıklandı. Ancak Böblingen şehrindeki bir doktor, bu yaşın sınırlarını oldukça aştı. Doktor, yönetmeliğe aykırı olmasına rağmen 9 yaşındaki kıza BioNTech'in koronavirüs aşısını vurdu. Olayla ilgili konuşan çocuğun babası "Ben aşı olmak için kabine girdim. Kızım da yanımda oturuyordu. Doktor, kızıma 'Aşı olmaktan korkuyor musun?' diye sordu. Ardından kolunu dezenfekte etti. Şaka yapıyor sandım ancak bir anda şırıngayı koluna batırdı. Ben tepki gösterince hatasnı kabul edip özür diledi. Bir süre çocuğum hasanede gözetim altında tutuldu. Şu an sağlık durumu iyi, bir sıkıntı yok" dedi.

İŞİNE SON VERİLDİ

Bu arada, doktor hakkında inceleme başlatıldı. Aşı merkezini işleten şirketin avukatı, doktorun çocuğun aşılanması gereken yüksek riskli bir hasta olduğunu varsaydığını aktardı. Avukat, olayın ardından doktorun işine son verildiğini bildirdi.

İngiltere, BionTech aşısının 12-15 yaş aralığında kullanımını onayladı İngiltere, Pfizer-BioNTech tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşının 12-15 yaş aralığındakiler için kullanımını onayladı.

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