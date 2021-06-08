Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, uyuşturucu ticareti yapan İ.E.'ye (25) düzenlendiği operasyonda yakalayarak gözaltına aldı.
ELE GEÇİRİLEN MADDELER
Yapılan operasyonda, 842 gram gelen sentetik kannabinoid katkılı toz madde, 135 gram gelen esrar maddesi, 10 adet GERICA 300 mg ibareli hap, 435 TL para , 1 adet ruhsatsız tabanca ve 45 adet fişek ele geçirildi.
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