Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Esenyurt'ta 12 gün önce kaybolan 35 yaşındaki Hakan Çengel için kayıp ihbarı yapılması üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan araştırma sonucu Çengel'in cesedi Büyükçekmece'de bir kuyuda bulundu.

Olay Esenyurt'ta meydana geldi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, forklift operatörü olarak çalışan Hakan Çengel'in kayıp olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çengel'in ailesinin, aynı iş yerinde çalışan 61 yaşındaki Hurşit B'den şüphelenmesi üzerine harekete geçen ekipler soruşturma sonrası düzenledikleri operasyonla Hurşit B'yi yakaladı.

ÖNCE BOĞMUŞ SONRA KUYUYA ATMIŞ

Emniyetteki ifadesinde, Hakan Çengel ile iş yerinde buluştuklarını, kimse yokken alkol aldıklarını ve Çengel'in kendisine alkollü haldeyken küfür ettiğini söyleyen Hurşit B. çıkan kavga sonucu Hakan Çengel'i boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Daha sonra cesedi Büyükçekmece Karaağaç'taki kuyuya götürdüğünü söyleyen Hurşit B. kuyunun üzerini kapattığını ve attığı kuyuyu gösterebileceğini söyledi.

Ekipler gösterilen kuyuda çalışma başlatınca Hakan Çengel'in cesedine ulaşıldu. Gözaltındaki Hurşit B'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor

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