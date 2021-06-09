Olay, Akyazı ilçesi Konuralp Mahallesi 2012 No’lu Sokak üzerinde bulunan bir evde yaşandı.
ÖNCE BIÇAKLANDI, SONRA BALKONDA ATLADI
Edinilen bilgiye göre, B.G. isimli üniversite öğrencisi genç kız, erkek arkadaşı U.E.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.
U.E., tartıştığı B.G.’yi bıçakladıktan sonra balkondan atlayıp kaçmaya çalıştı.
Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
SALDIRGAN TESLİM OLDU
Kaçmaya çalışan U.E. elindeki bıçağı atarak teslim oldu.
Boğazı, elleri ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler oluşan B.G. ise kanlar içerisinde kaldı.
GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralı B.G., buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
Başörtülü akademisyene yumruklu saldırı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde akademisyen olan Neşe Nur Akkaya, Nişantaşı'nda bir parkta arkadaşıyla oturduğu sırada, "Burada sizin gibileri istemiyoruz" diyen bir şahıs tarafından darp edildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan saldırgan adli kontrolle serbest bırakıldı.