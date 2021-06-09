Son dakika haberi az önce geldi. Denizli'nin Kale ilçesi Muğla karayolunda meydana gelen kazada bir tur otobüsü kayganlaşan yolda devrildi.
Öğrencileri taşıyordu
Kaza ile ilgili gelen ilk bilgiler arasında otobüsün öğrencileri taşıdığı vardı. Çocuklar gezi sevinci böyle korkunç bir olayla son buldu. Kaza, Muğla karayolunda yağışın ardından ıslanan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu oldu. Tur otobüsü yan yattı, içinde bulunan çok sayıda öğrenicinin ise yaralandığı gelen ilk bilgiler arasında.
Tur otobüsünde şok ölüm Adana Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ADOR) Başkanı Kudret İdemci, rehberlik yaptığı tur otobüsünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Konya'da 2 tur otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 40'dan fazla yaralı Konya’da kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 tur otobüsü kaza yaptı. Şarampole devrilen otobüslerde 1 Rus turist hayatını kaybederken, 40’tan fazla yolcu yaralandı.
Denizli'de tur otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var
Denizli'de feci bir kaza meydana geldi. İçinde öğrencilerin olduğu tur otobüsü kayganlaşan yolda devrildi, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Son dakika haberi az önce geldi. Denizli'nin Kale ilçesi Muğla karayolunda meydana gelen kazada bir tur otobüsü kayganlaşan yolda devrildi.
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