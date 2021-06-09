Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas sert iklimi ve çetin geçen kışları ile oldukça bilinen bir ilimiz. Fakat bu defa kar haberi kıştan değil yazdan. Öyle ki Sivas’ın Gürün ilçesi Yılanhöküy köyü yakınlarına Haziran'ın ortasında kar yağdı.

SICAKLIK 3 DERECEYE KADAR GERİLEDİ

Sivas’ta mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı şaşkınlık yaşatan görüntüler oluşturdu. Sivas’ın Gürün ilçesi Yılanhöyük köyü yakınlarındaki yüksek dağlarda hava sıcaklığı 3 dereceye kadar geriledi. Yüksek tepelerde yağmur yerini kara bıraktı. Yağan karla tepeler beyaza büründü. Haziran ayı ortasında alışık olunmayan bu görüntü şaşkınlığa neden oldu. Yağan yağmurun da etkisi ile kısa sürede eriyen kar kütlesi uzaktan da olsa cep telefonu ile görüntülendi.

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