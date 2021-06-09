Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne'de yaşanan dehşet anlarında, iki kişi silahıyla gelip çocukların olduğu esnada bir kişiyi ayağından vurdu. Etraftakilerin neye uğradıklarını şaşırdıkları anda, çocukların korku dolu anları kameralara yansıdı.

İKİ EL ATEŞ ETTİLER

Olay, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, saat 19.45 sıralarında parkta oturan S.G.'nin yanına kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi geldi. Bir süre sonra şahıslardan biri o anlarda içinde çok sayıda vatandaş ile birlikte çocukların da bulunduğu parkta Girgin'e yanında getirdiği silahla iki el ateş açtı. Mermilerden biri S.G.'nin isabet etmesinin ardından iki şahıs bölgeden koşarak uzaklaştı. Vurulan şahıs ise, sekerek parkın yanında bulunan petshopa sığındı. Çevredeki esnaf tarafından şahsın kurşun yarasına pansuman yapılırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Daha sonra sağlık görevlileri tarafından müdahalede bulunulan şahıs, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



ÇOK SAYIDA ÇOCUK VARDI

Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, söz konusu parkta inceleme yaparken, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının da incelendiği silahlı yaralama ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın yaşandığı ve o saatlerde içinde çok sayıda kişinin ve çocukların da olduğu parkta başka hiç kimsenin kurşunlara hedef olmaması ise teselli oldu.

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