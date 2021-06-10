Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korkunç dakikalar, Diyarbakır Yenişehir'de meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşinin baba evine sığındığını öğrenen koca, kayınpederinin evini basarak dehşeti yaşattı. Önüne gelene ateş eden damat, eşini amcanısı öldürürken babasını ise yaraladı. Daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İKİ ADET POMPALI TÜFEKLE GELDİLER

Olay, Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B. isimli şahıs boşanma aşamasında olan eşi N.B.’nin babasının evine gittiğini öğrenince amcasını ve babasını da yanına alarak pompalı tüfeklerle evi bastı. Eve elinde iki adet pompalı tüfek baskın yapan gözü dönmüş damat M.B., etrafa rastgele ateş açması sonucunda boşanma aşamasında olan eşinin amcası M.F.K.’yi öldürdü, eşinin babası C.K.’yi de ağır yaralayarak amcası ve babasıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

YAKALANMALARI İÇİN GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Yaşanan olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede M.F.K.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı C.K. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, M.B. ile yanında bulunan ve babası ve amcasının yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

Çocuk parkında korkunç dakikalar İki kişi, çocuk parkında silahla dehşeti yaşattı. Zanlılar, İçinde çocukların bulunduğu parkta kimseye aldırış etmeden bir şahsı silahla vurdu.

İşadamı uğradığı silah saldırıda öldürüldü! Arnavutköy'de işadamı Barış Maden'i tabancayla vurarak öldüren, yanındaki babası Turan Maden'i de yaraladığı iddia edilen Salih P., polise teslim oldu.