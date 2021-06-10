Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz şubat ayında hayatını kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’ın adı Bağcılar Belediyesi Meclisinde oy birliğiyle alınan kararla ‘Halk Sarayı’na verildi.

Desteklerinden dolayı Meclis üyelerine teşekkür eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İstanbul’a büyük hizmetleri dokunan Kadir Abi’nin adı artık sonsuza dek Bağcılar’da yaşayacak” dedi. Topbaş üst üste üç seçim kazanarak 13,5 yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı.

Kadir Topbaş'a son veda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Kadir Topbaş, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Korona virüs belası. Birçok yol arkadaşlarımız bizden ayrıldı, ayrılıyor. Büyük bir mücadele bu süreç içerisinde veriliyor" dedi.