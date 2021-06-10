Esenyurt mahallesinde meydana gelen olayda çocuklardan para isteyen şahıs feci şekide dayak yedi.
PARA İSTEDİ ÖLDÜRESİYE DAYAK YEDİ
Bir şahıs, yolda gördüğü çocukları durdurup para istedi.Durumu gören çocukların yakınları, şahsa tepki gösterdi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çocukların yakını olduğu öğrenilen iki kişi, şahsı sokak ortasında dakikalarca dövdü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kurtarılan şahıs ise baygın bir şekilde yerde yattı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yerde baygın yatan şahsı olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kadın öğretmene kadın komşularından dayak Antalya Alanya'da kadın öğretmen, komşuları tarafından taşla sopayla darbedildi. Kadınların kavgası karakolda bitti.
Benzinliğin ortasında dayak yiyen kadını film izler gibi izlediler! Yozgat'ta bir benzinliğin marketinde yanındaki kadını döverek boğazına bıçak dayayan adamı, hem market çalışanları hem de müşteriler film gibi izledi.
Doktor müdahale ettiği yaralıdan dayak yedi Acil servise getirilen yaralı kendisini tedavi eden doktora küfür edip dövdükten sonra hastaneden kaçtı.
Çocuklardan para istedi, feci şekilde dayak yedi
Esenyurt’ta yoldan geçen çocuklardan para isteyen bir şahıs, çocukların yakınları tarafından linç edildi. Yere düşen adamın, kafasını tekmeleyen şahıslar kameralara anbean yansıdı.
Esenyurt mahallesinde meydana gelen olayda çocuklardan para isteyen şahıs feci şekide dayak yedi.
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