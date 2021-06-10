Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir program için makamından hareket eden Prof. Dr. Ataç'ın makam otomobili, yerleşke içinde yan yoldan gelen Aysel Yazıcı yönetimindeki otomobille çarpıştı.

REKTÖR DAHİL 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada Prof. Dr. Ahmet Ataç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kıvanç Günhan, Rektörlük Özel Kalem Yardımcısı Emre Turcan, makam şoförü Fatih İşlek ile diğer otomobilin sürücüsü Aysel Yazıcı hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar ambulansla, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

REKTÖR ATAÇ TABURCU EDİLDİ

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 31 sözleşmeli sağlık personeli alacak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü, 31 sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 4 Haziran 2021.

Manisa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var Manisa'da feci bir kaza meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı