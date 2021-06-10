Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz sezonun gelmesiyle birlikte Bodrum'da fahiş fiyatlar da ortaya çıktı. Göltürkbükü, Yalıkavak mahallelerinde beach giriş fiyatları 300 TL ile bin TL arasında değişiyor. Ünlü mekanların giriş ücretlerinin yanı sıra şezlong, loca fiyatları ise 3 bin 500 liradan başlıyor. Deniz üzerinde bulunan locaların fiyatı ise 10 bin liraya kadar çıkıyor.

DENİZ ÜZERİ LOCA 10 BİN

Yalıkavak Mahallesi Tilkicik koyunda bulunan bir beachin giriş ücreti 500 liradan başlıyor. Deniz üzerinde loca kiralamak isteyenler 10 bin lira, loca ise 7 bin 500 lira dan başlıyor.

Fiyatları ödeyen yerli ve yabancı turistler ise sınırsız yeme içme ve özel garson hizmeti alıyor

Bodrum'a gelen lüks yat, 1.7 milyon liralık yakıt aldı Dünyanın en lüks yatları arasında yer alan “Dream” (Rüya), yine yakıt almak için Bodrum’a geldi. Yata 240 bin litre yakıt dolduruldu.

MİSAFİRLER ÖDEDİĞİ PARANI KARŞILIĞINI ALIYOR

"Burada plaj giriş ücreti kişi başı 500 TL’dir. 500 lirya içeri giren bir misafirimize bu bedelin tamamını kullanıyor. Misafirimize şenzlogunu, havlusunu ve şemsiyesini veriyoruz ve yiyecek içecek olarak kullanıyor bu bedeli. 3 ayrı kategoride localar veriyoruz. 1 tanesi deniz üzerinde iskelenin ucunda olan loca 10 bin lira, Kıyı şeridinde olan localarımız var deniz içerisinde ama kıyıda bulunan bunların bedeli ise 7 bin 500 liradır. Birde karada çimin üzerinde olan localar var onlarda 5 bin liradır. Başka bölgedeki bir işletmenin maliyetiyle Tilkicik koyundaki bir işletmenin maliyeti bir değil. Bizde isterdik daha uygun olmasını ama giderler ön plana çıktığı zaman maalesef bunu gerektiriyor. Biz burada lüksü yaşatıyoruz. Burası Bodrum’un en gözde ve en temiz plajı seçilen bir bölge. Bunun için Bodrum’da her lokasyonun kendi fiyatı var. Bodrum’da 300 liraya da loca bula bilirsiniz, 10 bin lira ve daha üst fiyatlara da loca bula bilirsiniz” dedi.

110 LİRAYA LAHMACUN

Sosyetenin ünlü beldesi Türkbükü'de 90 liraya satılan lahmacun fiyatı 110 liraya çıkarken bir dürümün fiyatı 400 liraya kadar fırladı. Türkbükü’deki loca giriş ücretleri ise en az 400 liradan başlayıp bin liraya kadar çıkıyor.

Pandemi dönüşleri başladı, Bodrum’dan akın akın gidiyorlar Tam kapanma öncesinde Bodrum ilçesine akın eden vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni normalleşme açıklamaları ardından ilçeden ayrılmaya başladı. Bodrum’a araçlarıyla gelerek kilometrelerce kuyruk oluşturan yazlıkçılar, bu sefer de dönüş yolunda araç kuyruğu oluşturmaya başladı.