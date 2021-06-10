Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla düğünler de başlamaya başladı. 1 Haziran itibarıyla çiftlere müjde verildi.

Düğün salonları sınırlama ile açıldı ancak düğün salonlarının fiyatları bu kez yükseldi. Düğün yapmak isteyenler de ekonomik engellere takıldı.

İŞTE YUVA KURMANIN BEDELİ

Yemek ikramı olan ve 150 kişi kapasiteli bir düğün 25 bin liradan başlıyor

Gelinliklerin fiyatı ortalama 5-6 bin liradan alıcı bulurken, damatlıklar ortalama 1-3 bin lirada seyrediyor.

Ev eşyalarında ise durum farklı değil. Orta segment ev eşyalarında fiyatlar, geçtiğimiz yıla oranla ciddi bir artış göstererek 30 bin liradan 50 bin liraya yükseldi.

Beyaz eşyalar alıcılara ortalama 20-25 bin, koltuk takımları ise ortalama 15-20 bin lira bandında seyrediyor.

Gelinlerin hazırladığı çeyiz masrafı 30-40 bin TL civarında

Bu doğrultuda, 2021 yılında evlilik çiftlere ortalama yüz bini aşıyor.

Düğün salonlarında yüzde yüz doluluk Koronavirüs kapsamında yeni normalleşme kararlarının açıklanması ile birlikte pek çok çift, düğün hazırlıklarına hızla başladı.

Araba fiyatına düğün Dövizdeki artışlar, salgında yüksek talep ve arz sıkıntısı, son 12 ayda küçük ev aletlerine, beyaz eşyaya, züccaciyeye ve mobilyaya yüzde 30-75 arası fiyat artışı olarak yansıdı. Hizmet sektöründe de fiyatlar fırladı. Evlenecek çiftler ortalama bir düğüne 150 bin TL ayırmak zorunda...