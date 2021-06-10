Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da ikamet eden iki çocuk babası Cevat Demir (36) hakkında 14 Şubat günü kayıp müracaatı yapıldı. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Demir'in en son Mersin'e geldiği belirlendi ancak bir sonuç çıkmadı. Olay, bir televizyon programına kadar yansıdı. Ekipler, programa katılan ve Demir ile bağlantısı olduğu tespit edilen bazı kişilerin ifadelerine başvurdu, çok sayıda adreste de arama yaptı. Soruşturma kapsamında Demir'in yakınlarından alınan kan örnekleri üzerinden de DNA eşleştirmesi yapıldı.

İTİRAF AYLAR SONRA GELDİ

Demir'in hayatta olduğuna dair bir bulguya rastlanmaması üzerine 3 ilde yapılan operasyonda, şüpheliler M.Ş, İ.B, E.E, M.Ş, R.G, T.D, S.Y, P.S, C.E, C.G, C.A, Ş.K, M.A. ve H.B. gözaltına alındı.Zanlılardan M.Ş, İ.B, E.E, M.Ş, R.G, T.D. ve Ş.K, emniyetteki sorgusunda, Demir'i alacak-verecek meselesi yüzünden silahla öldürüp cesedini Toroslar ilçesi Çopurlu-Çivi Çukuru mevkiindeki boş bir araziye gömdüklerini itiraf etti. Tarif edilen yere giden ekipler, Demir'in cansız bedenini buldu. Ailesi tarafından teslim alınan cenaze Diyarbakır'da defnedildi

Bu arada, cinayet zanlıları, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı Diyarbakır'da şubat ayından bu yana kayıp olarak aranan 2 çocuk babası 36 yaşındaki şahsın, Mersin'de alacak-verecek meselesinden çıkan tartışma sonrası öldürülerek boş bir araziye gömüldüğü ortaya çıktı.

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