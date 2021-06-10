Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Aylin Sözer (48), geçen yıl 29 Aralık’ta Maltepe’ye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi, Karanfil Sokağı’nda bulunan Barış Apartmanı'ndaki evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Cesedi ise yakıldı. Komşuların ihbarı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, evde bulunan Kemal Ayyıldız’ı (32) gözaltına aldı. Şüpheli, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Sanık hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılan iddianame tamamlandı.

DAHA ÖNCE DÖVMÜŞ

İddianamede, Ayyıldız ile Sözer'in birbirlerini tanıdıkları ve geçmişe dayalı arkadaşlıklarının olduğu anlatıldı. İkilinin arasında çeşitli tarihlerde tartışma yaşandığı aktarıldı. Zanlının 26 Kasım 2020’De tarihinde Aylin Sözer'i darbettiği kaydedildi.

PARA TRANSFERİ YAPMAYA ÇALIŞMIŞ

Şahsın cinayet günü Aylin Sözer'in ikametinin bulunduğu binaya belini tutarak girdiği belirtilen iddianamede, şu ifadeler yer aldı: Zanlı, cinayet sonrası maktulenin banka ve kredi kartlarından işlemler yapmaya çalıştı, takılarını aldı, telefonundan S.Y. isimli şahsa mesaj göndererek para transferi yapmaya çalıştı, Murat D’ye göndermiş olduğu IBAN'a da para yollamak istedi. Daha sonra daireyi yakarak eşyalara ve hayvanlara zarar verdi.

TASARALAYARAK ÖLDÜRMÜŞ

Sanığın olay yerine gidişi ile Aylin Sözer'in öldürmesi arasında neredeyse hiç zaman farkı olmadığı anlaşıldı. Zanlının bu hâliyle eylemi tasarladığı, her ne kadar ifadesinde Aylin Sözer'in kendisini çağırdığı yönünde beyanda bulunsa da, yapılan incelemelerde ikili arasında olay tarihi ile uzun süre öncesinde herhangi bir görüşmelerinin olmadığı tespit edildi.

TELEFON NUMARASINI ENGELLEMİŞ

Aralarında geçen mesaj içeriklerinde tarafların kavgalı olduğu ve hatta Aylin Sözer’in şüpheliyi telefonundan engellediği belirlendi. Sözer'in gizli numaralardan aramayı engelleme konusunda internette araştırma yaptığı ortaya çıktı.

MADDİ ZORLUKLAR ÇEKTİĞİNİ YAZMIŞ

Kemal Ayyıldız’ın beyanlarına itibar edilemez. Tanıkların ifadelerine göre de şahıs cinayetten 25 gün önce binanın içerisine defalarca girip çıkmış ve çevresinde dolaşmış. Sosyal medya üzerinden de maddi zorluk çektiğine dair yazışmalar yapmış. Cep telefonunda da Aylin Sözer'in kimlik kartı ile banka ve kredi kartlarının fotoğrafları mevcut.

CİNAYETİ TASARLAMIŞ

Sanık bu şekilde Aylin Sözer'i öldürmeye sebatla ve şartsız olarak karar verdi, düşünüp planladı, aradan süre geçmesine rağmen ulaştığı ruhi sükunete rağmen bu kararından vazgeçmeyip ısrarla fiillerini icraya başladı. Planladığı eylemi belirlediği kurgu dâhilinde icra etti. Bu sebeple kasten öldürme suçunu tasarlayarak işlediğinin kabul edilmesi gerekli.

"İNDİRİM UYGULANMASIN"

Sanık "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmeli. Ayrıca "silahla konutta nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla, "mala zarar verme" suçundan 8 aydan 6 yıla, "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya, "bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında nitelikli hırsızlık" suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmalı. Haksız tahrik nedeni oluşturan davranışlar tespit edilmediğinden verilecek cezada haksız tahrik indirimi ve verilecek cezada takdiri indirim hükümleri uygulanmamalı.

IBAN YOLLADI BAŞI YANDI

Diğer sanık Murat D. de olay günü Kemal A'ya IBAN numarası göndererek, "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuna teşebbüs" ettiği gerekçesiyle 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası almalı.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.