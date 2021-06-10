Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Köyyeri köyünde sabah saatlerinde dehşet verici bir olay yaşandı. 27 yaşındaki 3 çocuk annesi Gülten Usta, kocası Süleyman (30) ve görümcesi Ela Usta'yı (18) uyudukları sırada av tüfeğiyle başlarından vurdu. Silah seslerini duyan kayınvalidesi ise kendini dışarı atarak kaçtı. Ardından Jandarma'yı arayıp "Kocamı ve görümcemi öldürdüm" dedi. Olay yerine gelen ekipler, evde cesetlerle karşılaştı.





Fotoğraftaki: Gülten Usta

DAYAK YÜZÜNDEN VURMUŞ

Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan zanlı kadın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bu arada, cinayetin sebepleri de ortaya çıktı. Gülten Usta, 9 yıllık eşini şiddetli geçimsizlik yüzünden, görümcesini de çocuklarını dövdüğü için öldürdüğünü söyledi.



Fotoğraftaki: Süleyman Usta



Gelinden görümceye şok plan Adana’nın Yüreğir ilçesinde Sezen Nisan (39), Suudi Arabistan’da çalışan eşinin gönderdiği parayı altına çevirerek evdeki kasada biriktirmeye başladı. Bunu gören gelin Fatma S. altın ve paraları çalmak için bir plan hazırladı.

Kayınvalide ve görümce dehşeti... Hastanelik ettiler Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, eski kayınvalidesi ve eski görümcesi, bir kadını hastanelik etti.