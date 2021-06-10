Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kayısı bahçesinde çalışan bir çiftçi, birbirine sarılı iki yılan gördü. İlk baş korkuya kapılan çiftçi, yılanların birbirlerine sarılıp dans ettiğini gözlemledi. Ardından cep telefonunu çıkarıp bu anları kayda aldı. Görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Şahıs, ilk defa 2 metre boylarında bir yılan gördüğünü yazdı. Videoyu seyredenler de hayrete düştü.

Amerikalı aile şokta: Yaşadıkları evin tavanı yılanlarla dolu ABD'de meydana gelen korkunç olayda, yeni taşındıkları evde sızıntı şikayeti yaşayan aile tavanın çökmesi üzerine dehşet kapıldı. Aile tavanda bir yılan yuvası olduğunu ve orada dört yılanın yaşadığını fark etti.

Aracın motor bölümüne giren yılanı son anda fark etti Aracın motor bölümüne giren yılan, sürücüye zor anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri tarafından motordan çıkarılan yılan, doğaya salındı.

10 dakikada öldürüyor! Dünyanın en zehirli yılanları o ilimizde görüldü Dünyanın en zehirli yılanları olarak da bilinen engerek yılanları Şanlıurfa'da görüntülendi. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanlar görenleri korkuttu.