İzmir'de çakan şimşekler koyunları buldu, 51 küçükbaş hayvan telef oldu. Haber İzmir'in Menderes ilçesinden geldi...
Yağmurdan kaçarken yıldırıma tutuldular
Oğlananası Mahallesi'nde merada otlayan ve yağmur sırasında ağaç altına giren Bekir İnce'ye ait küçükbaş hayvanların üzerine yıldırım düştü.
51 koyunun telef oldu
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından koyunlar, kepçeyle açılan çukura gömüldü.
Kastamonu'da yıldırım düştü: 6 ev alevlere teslim oldu Kastamonu’nun Cide ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 6 eve sıçradı. Yangında 6 ev kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 1’i çocuk 3 kişinin tedavisi ayakta gerçekleştirildi.
TBMM bahçesine yıldırım düştü Başkent'te etkili olan sağanak nedeniyle TBMM yerleşkesindeki bir ağaca yıldırım isabet etti; olay kısa süreli paniğe yol açtı.
İzmir'de yıldırım düştü, 51 koyun telef oldu
İzmir'de gerçekleşen feci olayda yıldırım düşmesi sonucu tam 51 koyun telef oldu.
İzmir'de çakan şimşekler koyunları buldu, 51 küçükbaş hayvan telef oldu. Haber İzmir'in Menderes ilçesinden geldi...
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