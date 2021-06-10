Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da sivil polis aracına kurşun yağdırdılar, 2 polis yaralandı. Olay, Haliliye ilçesine bağlı Açıksu Caddesi üzerinde meydana geldi.



Polisleri ara sokaktan vurdular

Sivil araçla uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarına ara sokaktan ateş açıldı. Saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları, olay yerine giden ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Büyük operasyon başlatıldı

Bölgeye giden polisler, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için büyük operasyon başlatıldı. İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da saldırının yaşandığı yere giderek bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Kimlik soran polise tüfekle ateş ettiler: Biri çocuk 5 yaralı Gaziantep'te polis, şüpheli iki kişinin kimliğini kontrol etmek istedi. Şahıslar ise tüfekle ateş açarak karşılık verdi.



Ceza yiyen karı-koca polise bağırarak, bela okudu Sakarya’nın Karasu ilçesinde yasak olmasına rağmen araçlarıyla şehir merkezine inen çift, polis denetimine takıldı. Ekiplere güçlük çıkartan ve izin belgeleri bulunmayan karı koca, hem cezayı yedi hem de polislere bağırdı.