Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üç kişinin silahla vurularak hayatını kaybettiği olay, Bafra ilçesi Derbent Barajı kenarında bulunan karavanda gece saatlerinde meydana geldi. Oğuz B, karavanda birlikte oturduğu Mustafa Önbaş, İsmail Varol ve Orhan Yüksel'e aralarında çıkan tartışma sonucunda silahla ateş etti, 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Aralarında bulunan B.B. ise olay yerinden kaçtı.

Jandarma ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki katil zanlısı Oğuz B., silahıyla birlikte gözaltına alındı.

BABASINI ARAYARAK İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Üç kişinin ölümüne neden olan Oğuz B.'nin, olay sonrası babasını arayarak intihar edeceğini söylediği öğrenildi. Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından 3 kişinin cansız bedeni Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kocasını ve görümcesini öldürmüştü, cinayetlerin sebebi ortaya çıktı Osmaniye'de ikamet eden genç kadın, eşi ve 18 yaşındaki görümcesini uyudukları sırada av tüfeğiyle başlarından vurdu. Zanlı, cinayetleri neden işlediğini Jandarma'ya anlattı.

Seher Özkurt cinayetinde ayrıntılar kan dondurdu Mersin'de geçtiğimiz yıl damdan evine girilerek öldürülen Seher Özkurt'un (34) katil zanlısı olduğu iddia edilen 2 kişi, hakim karşısına çıktı.