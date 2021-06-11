Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte kurbanlıklar yavaş yavaş görücüye çıkmaya başladı. Bursa'da satışa çıkarılan 1 tonunu üzerindeki boğa ise hem cüssesiyle hem de fiyatıyla ilgi odağı oldu.

GÜNDE 15 KİLO YEM YİYOR

Yaklaşık 1 ton 150 kiloluk boğayı görenler korkudan kaçıyor. Günde 15 kilo yem yiyen boğa, 26ayda özenle beslendi. Çıktığı kantarı bozan boğanın bayrama kadar 1 ton 300 kiloya ulaşması bekleniyor.

50 BİN LİRADAN SATIŞA ÇIKARILDI

Boğasını Kurban Bayramı için özenle beslediğini ifade eden Mehmet Verep, 26 aylık olan boğayı 1 yıldır beslediklerine ifade etti.

"İlk başlarda ot ağırlıklı beslediğimiz boğamızı son beside arpa ezmesi kesif yemiyle besledik" diyen Verep, "Bu boğamızı 50 bin liradan satışa çıkarttık. Bu yıl kurbanlık fiyatları geçen yıla nazaran yüzde 30 arttı. Maliyetler yüzde elli arttı. Biz buna rağmen yüzde 30 zam yaptık. Bu yıl kurbanlıklara büyük talep var. Çiftliğimizdeki kurbanlıkların üçte ikisini sattık" dedi.

Kurbanlık fiyatlarına bu yıl zam yok Otel ve restoranların pandemide kapalı olması, canlı hayvan arzında artışa yol açtı. Bu durum kurbanlık fiyatlarına da olumlu yansıyor. Üretici, elinde fazla hayvan olması sebebiyle bu yıl zam yapmama kararı aldı.