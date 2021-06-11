Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Modern yöntemler, özel medikal cihazların kullanımı ve steril alanlarda gerçekleşen cerrahi işlemler sayesinde hastalar için maksimum tutunma oranını sunuyor. DHI yöntemi de Follicular Unite Extraction olarak da anılan FUE yönteminin inovatif bir versiyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntem, temel felsefe olarak FUE’nin takip edildiği fakat kanal açma işlemi yerine Choi Implanter Kalem ile ekim işleminin gerçekleştiği yeni nesil bir seçenektir. Bu içeriğimizde alanında uzman ve Zen Poliklinik’te aktif olarak hizmet veren Dr. Murat Konakçı’dan DHI yöntemini dinleyeceğiz.

Yalnızca uzmanlardan bilgi almayı önemsiyorsanız, onlarca başarılı prosedürü ve sunduğu tutunma garantisi ile tanıtan doktordan DHI’yi dinlemeye hazır olun!



DHI, İnovatif Bir Saç Ekim Yöntemidir

DHI yöntemi, FUE’den daha sonra çıkan ve popülerleşen bir yöntemdir. Bu yöntemi özellikle dar alanlara yoğun saç ekimi yaptırmak isteyen hastalarımıza tavsiye ediyoruz. Bunun da pek çok sebebi var.



Greft Çapında Kanalların Açımı

Öncelikle, ekim boyunca Choi İmplanter Kalem adı verilen özel bir medikal cihazı kullanıyoruz. Bu cihazın ucunda mikro bir iğne bulunuyor. İğne, yalnızca greftin girebileceği kalınlıkta, yani aslında incecik olan bir kanal açıyor. Kalemin temel özelliği kanal açmak ve ekim gerçekleştirmek için iki farklı adım gerektirmemesi. Tek hamle ile hem kanalın açılması hem de greftin bu kanala itilerek ekilmesi mümkün oluyor.



Doğru Ekim Açısı

Gelişmiş Choi implanter kalem ile ekim gerçekleştirmenin bir başka avantajı da elbette ekim açısı. Doğru ve doğal bir saç ekim sonucu, greft sayısı ve yöntemin doğru uygulanması kadar ekim açısı ile de alakalıdır. Doğru ekim açısı, halk arasında ‘’çim adam’’ adı verilen görüntünün ortaya çıkma ihtimalini ortadan kaldırır ve bölgedeki doğal saçların çıkma açısına uygun şekilde greftlerin ekilmesini sağlar.

Yoğun Saçlar

DHI yöntemini uygularken kullandığımız ekstra ince mikro uçlara sahip Choi İmplanter kalemler, çok küçük kanalların açılmasını olanaklı kıldığından dolayı, sınırlı bir alana eklenebilecek greft sayısını maksimize ediyor. Yani greftlerin daha az boşluklarla, yoğun ve sağlıklı bir saç yapısını taklit ederek yerleştirilmesi mümkün hale geliyor. Bu da, özellikle yalnızca saçlarının ön, yan ya da arka bölgelerinde, sıklıkla tepe bölgelerinde açıklık deneyimleyen bireylerin yoğun bir uygulama talepleri için DHI’yi mükemmel bir alternatif haline getiriyor.

Saçların yoğun görünümünün kesinlikle yapay durmaması için elbette ekim açısı da çok önemli. Az önce söz ettiğim gibi, ekim açısı için kullanılan cihaz ya da ekim araçlarının yüksek kaliteli olması değerli bir ayrıntı. Bunun yanı sıra, işlem yapan doktorun alanında profesyonel olması da gerekmektedir.



DHI Choi Implanter kalem ile yapılan işlemler diğerlerine göre doktorun ekstra bir deneyim ve profesyonelliğini gerektirebilir. Bu yüzden seçeneğiniz kliniğin de öncelikle Sağlık Bakanlığı onaylı olması, ardından işlemlerin tamamını alanında uzman doktorlar eşliğinde gerçekleştiriyor olması son derece değerlidir. Unutulmamalıdır ki saç ekim işlemleri tıbbi birer klinik olmayan güzellik salonlarında değil, cerrahi eğitim almış profesyonelleri ve steril ortamları barındıran polikliniklerde yaptırılmalıdır. Bu sayede ekimin kalıcı, doğal, başarılı, zararsız ve yoğun olması sağlanabilir. Bizler Zen Poliklinik’te DHI saç ekimini gerçekleştirirken ortam temizliğinden kişiye özel bir ekim programının planlanmasına kadar tüm detaylara maksimum özeni göstermekteyiz.

Kaynak: https://zenpoliklinik.com/tr/