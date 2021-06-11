Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aytaç Şimşek, isimli genç meslek edindiği iş ile şaşırtıyor. Mesleğini şehir şehir gezerek icra eden 23 yaşındaki genç, gittiği yerlerde derdini dinlediği insanlardan 10 TL ödeme alıyor. Bunun yanında derdiyle Şimşek'i üzüp ağlatabilen insanlardan ise para almıyor üstüne 100 TL veriyor.

"AMACIM İNSANLARA YARDIMCI OLMAK"

İnsanların dertlerini 10 TL karşılığında dinleyerek geçimini sağlayan Aytaç Şimşek, Samsun'a geldi. Burada Atakum sahilinde elinde "Derdiyle beni ağlatabilene 100 TL" pankartıyla insanları dertlerini dinlemeye davet eden Şimşek, insanlar tarafından ilgiyle karşılandı. "Dert dinleyen gezgin adam" olarak bilinen Aytaç Şimşek'i Samsun'da ağlatan olmadı.

Bu zamana kadar birçok dert dinlediğini söyleyen Aytaç Şimşek, "Şehir şehir gezip insanların dertlerini, hikayelerini dinliyorum. Her şehrin kendine özgü bir derdi var, bunu fak ettim. Amacım dert dinleyerek, insanların rahatlamasını sağlamak, insanlara yardımcı olabilmek. Bazıları kendi içine atmış ve kimseye anlatamamış beni gördüğünde yanıma gelip oturanlar oldu. Ağlatabilen iki kişi var. Ben uzun zamandır çocukluğumdan beri arkadaşlarımla dertleşiyorum. Birçok dert gördüm. Ben de bir farkındalık olsun diye dikkat çekmek amaçlı böyle bir şey yaptım. Hedefim patenle dünya turu yapmak. Bisikletle yapan çok var. Ama patenle dünya turu değil, şehirler arası giden bile yok. Ben de iyi bir paten alabilmem adına sponsor bulabilirsem hiç durmadan yola çıkarım" dedi.

"DERDİMİ ANLATTIM RAHATLADIM"

Bir vatandaş ise "Derdim vardı. Kendimi zorluyordum. İçime ata ata bir hal olmuştum. Anlattım biraz rahatladım diyebilirim ancak tam olarak kendimi anlatamadım, özele inemedim. Ağabey de iyi bir ağabey. Herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Şu ana kadar 51 şehir gezen Şimşek'in bir sonraki durağı ise Ordu olacak.

10 liraya dert dinliyor, ağlatana 100 lira veriyor Otostop çekerek Türkiye'yi gezen 23 yaşındaki gezgin Aytaç Şimşek, 4 yılda 51 il gezerek, 10 lira karşılığında yüzlerce kişinin derdini dinledi. Derdiyle kendisini ağlatabilene 100 lira vereceğini vadeden genç gezgin, pateniyle dünyayı gezerek, yurt dışında yaşayan insanların da derdini dinlemek istediğini söyledi.

Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL veriyor Otostopla Türkiye turu macerasına çıkan 22 yaşındaki gezgin Aytaç Şimşek, 3 yılda 50 il gezdi, yüzlerce insanın derdini dinledi. Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL veriyor.