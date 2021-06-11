Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Karasu ilçesine bağlı Azizye Mahallesi'nden geçen Küçükboğaz Gölü kenarındaki restoranda meydana geldi. Personel, gölde yavru bir yunus balığı gördü. Gözlerine inanamayan personel, durumu işletme sahipleri Hüseyin ve İsmail Şentürk'e bildirdi. İsmail Şentürk, hiç tereddüt etmeden suya girip balığı bulunduğu yerden çıkardı. Ardından kucağına 200 metre taşıyarak Karadeniz'e bıraktı. Böylelikle balığın hayatını kurtardı.

KOŞA KOŞA GÖTÜRDÜ

İsmail Şentürk "Deniz ile gölün birleştiği bir nokta var. Oradan göle geçmiş. Sazlıkların arasında dolaşıyordu. Kucağıma alıp koşa koşa denize götürdüm. 10 dakika kadar tuzlu suda müdahale ettik. Sonra kendine geldi" diye konuştu.

"İLK BAŞ İNANAMADIK"

Hüseyin Şentürk de şunları aktardı: Çalışan arkadaşımız 'Gölde yunus balığı var' deyince inanmadık. Heyecan ve merakla göle koştuk. Kardeşim hemen suya girdi. Onun sayesinde kurtuldu.

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