Feci kaza Ordu Aybastı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan araç devrildi. Kazada 1 sürücü 15 kişinin yaralandığı öğrenildi.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Turgay Ağca yönetimindeki yolcu minibüsü, ilçeye bağlı Sağlık Mahallesi'nin Tapancı mevkisinde, devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve 14 yolcu çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Minibüsün ilçeden, Perşembe Yaylası’na gittiği öğrenildi.
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