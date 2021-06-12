Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boş arazi bulmanın adeta imkansız olduğu İstanbul Başakşehir’de binaların gölgesinde kalan bostan görenleri şaşırtarak, yeşilliği ile mest ediyor.

Binaların arasında kalan bu bostanda, Sevim Gülcen ile eşi 13 yıldır sebze ve meyve yetiştirerek organik tarım faaliyetlerini sürdürüyor.

'ELEMAN YOK, ÇARESİZİZ'

Bostanı çok sevdiğini söyleyen 61 yaşındaki Sevim Gülcen, “Burası 13 yıldır var, ama ben 25 yıldır bu işle uğraşıyorum. Bu bostanlıkta da yeşillikle ilgili her şey var. Domatesimiz, biberimiz hepsi organik ve güzel. Ama bakması zor, eleman yok, çaresiziz. Birisini getiriyorsun bakmasını bilmiyor, zaten elektriğim de yok. Bazı günler sıcakta sıkıntı çekiyorum. Çocuklar var onlara bir şeyler yapıyorum ama iki kişi ne yapabilir ki. Orada malım toplanacak öyle duruyor” dedi.

'ÇOCUĞUM GİBİ BAKIYORUM'

Eşi ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Gülcen, “Arada günlükçü çağırıyoruz. Ama elektrik yok diye günlükçüler de gelmiyor. Dün akşam iki kişi geldi elektrik yok diye durmadı. Mecburuz burada durmaya başka yapacak işimiz yok. Burası gayet güzel yeşillik, temiz alan, mis gibi havası var. Yetiştirdiğim ürünlere çocuğum gibi bakıyorum.” diye konuştu.

İstanbul'un göbeğinde 5 asırlık bostan Piyalepaşa Camii’nin bitişiğinde olan ve en az 450 yıllık olduğu tahmin edilen bostan geçmişten günümüze ulaşıyor. 16. yüzyılda camiye gelir sağlayan bostan drone ile havadan görüntülendi.